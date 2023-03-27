تشييع جثمان الطفلة "كندة" ضحية حريق شقة ببنها

وكانت قد كشفت جهات التحقيق بقسم أول بنها، أن حريقا نشب في شقة بعقار من 3 أدوار، وكانت الطفلة بمفردها داخل الشقة، وفشلت محاولات الأهالي في إنقاذها بسب حديد شباك الشقة بعد استغاثتها، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث.

وأوضحت تحريات المباحث بالقليوبية، أن الطفلة كانت بمفردها بالشقة وقت اندلاع الحريق، حيث ذهب شقيقاها أحدهما بالصف الثالث والآخر بالصف الرابع الابتدائي إلى دروسهما، كما ذهب والديها إلى عملهما وجرى تركها بمفردها بالشقة.

وكشفت التحريات، أنه عندما اشتعلت النيران بالشقة حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران من شباك الحجرة، ولكن لم يستطيعوا إنقاذها بسب وجود حديد على الشباك وباءت محاولات إنقاذها بالفشل ولقيت مصرعها في الحريق.

وأوضح محمد عادل، من أهالي المنطقة، وأحد شهود عيان الحادث، أن الحريق نشب فجأة في الشقة بعقار يتكون من 3 أدوار، وخلال محاولات استدعاء سيارات الإطفاء فوجئ الأهالي بوجود الطفلة في الشقة بمفردها بعد خروج والدها ووالدتها للعمل، وأشقاءها الكبار للدروس والمدارس، وحاول الأهالي التدخل لإنقاذها لحين وصول سيارات الإطفاء، لكن حديد الشباك حال دون إنقاذ الطفلة.