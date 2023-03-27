اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 09:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تسرب نفطى فى مرفأ بجنوب إنجلترا

الإثنين، 27 مارس 2023 08:10 ص
تسرب نفطى فى مرفأ بجنوب إنجلترا تسرب نفطى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل تسرب نفطى كبير الأحد قبالة مدينة بول هاربر الساحلية في جنوب إنجلترا، على ما أفادت السلطات المحلية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال فيليب برودهيد رئيس المجلس المحلي في بورنموث وكرايستشرش وبول على تويتر "أبلغ عن حادث كبير ناجم عن تسرب للنفط من حقل ويتش فارم للنفط" الذي تديره مجموعة "بيرينكو" النفطية الفرنسية البريطانية.

وأضاف "أبلغنا مشغلو الحقل بحصول تسرب من هذه المنشأة. وقد تم احتواء التسرب إلا أن النفط نفذ إلى المياه والمنطقة المجاورة".

وقالت سلطات مرفأ بول هاربر إن التسرب وقع على خط انابيب تستخدمه بيرينكو.

 


تسرب نفطى

إنجلترا

حقل ويتش فارم

مرفأ بول هاربر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة