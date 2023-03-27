تسرب نفطى فى مرفأ بجنوب إنجلترا

وكالات

سجل تسرب نفطى كبير الأحد قبالة مدينة بول هاربر الساحلية في جنوب إنجلترا، على ما أفادت السلطات المحلية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال فيليب برودهيد رئيس المجلس المحلي في بورنموث وكرايستشرش وبول على تويتر "أبلغ عن حادث كبير ناجم عن تسرب للنفط من حقل ويتش فارم للنفط" الذي تديره مجموعة "بيرينكو" النفطية الفرنسية البريطانية.

وأضاف "أبلغنا مشغلو الحقل بحصول تسرب من هذه المنشأة. وقد تم احتواء التسرب إلا أن النفط نفذ إلى المياه والمنطقة المجاورة".

وقالت سلطات مرفأ بول هاربر إن التسرب وقع على خط انابيب تستخدمه بيرينكو.