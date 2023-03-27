تايوان ترسل سفنا حربية لتتبع 4 سفن صينية حول الجزيرة

أ.ش.أ

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها تتبع أربع سفن تابعة للبحرية الصينية حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن بيان للوزارة في بيان اليوم الإثنين، القول إنه رداً على ذلك، أرسلت تايوان سفناً بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة سفن الجيش الصيني.

ووفقاً لوزارة الدفاع، لم تعبر أي طائرة تابعة للجيش الصيني خط الوسط لمضيق تايوان أو دخلت الركن الجنوبي الغربي لمنطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية خلال هذا الوقت.

حتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 316 طائرة عسكرية و97 سفينة بحرية حول تايوان. منذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

تُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".