تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث فى بولاق لجلسة 11 أبريل

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر محاكمة المتهمين ب قتل والدهم بسبب الميراث، لجلسة 11 أبريل المقبل، للحكم.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.