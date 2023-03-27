بايدن يصدر مرسوما بحظر استخدام برمجيات تجارية خبيثة داخل الوكالات الحكومية

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوماً، يحظر على كلّ الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية استخدام "برمجيات تجارية خبيثة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين.



وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إنّ هذا المرسوم يحظر البرمجيات التي تشكّل "مخاطر كبيرة" على أمن الولايات المتّحدة، مشيرة إلى أنّ حكومات أجنبية عدّة تستخدم هذه البرمجيات "لتسهيل القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان".



يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة صينية، إذ تتهم واشنطن الحكومة الصينية باستخدام التطبيق في أغراض التجسس وجمع بيانات مستخدميه خاصة في الولايات المتحدة.



وأصدرت ولايات أمريكية عديدة أوامر حكومية، بحظر التطبيق على كافة الأجهزة الحكومية.