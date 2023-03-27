بايدن يدعو الكونجرس لحظر الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة

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دعا الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الكونجرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية فى الولايات المتحدة.

جاء ذلك فى كلمة اليوم الاثنين، نقلتها قناة "سى أن إن" الإخبارية الأمريكية، التى تحدث فيها حول حادث إطلاق النار فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسى فى وقت سابق.

ووصف الرئيس بايدن حادث إطلاق النار على مدرسة مدينة ناشفيل، الذى أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، بأنه "مفجع، وأسوأ كابوس لأية أسرة".

وشدد بايدن، فى كلمته، على وجوب بذل المزيد من الجهود لوقف العنف باستخدام الأسلحة النارية، محذرًا أن هذا الأمر "يمزق مجتمعاتنا إلى أجزاء".

ودعا بايدن الكونجرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية، قائلاً: "نحتاج إلى بذل المزيد لحماية مدارسنا وحان الوقت كى نبدأ فى إحراز المزيد من التقدم".

وكانت شرطة ناشفيل قد صرحت بأن إطلاق النار وقع فى مدرسة ابتدائية خاصة فى ناشفيل، التى تدرس صفوف ما قبل مرحلة المدرسة حتى الصف السادس، بينما أوضح مسؤولون أن مطلق النار كانت امرأة مسلحة ببندقيتين هجوميتين على الأقل ومسدس.