انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف أسرة فى ميسيسيبي الأمريكية وبايدن يعلن الطوارئ

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي بعد أن تعرضت لعواصف قوية تسببت بمقتل أكثر من 25 شخصا وشردت المئات، وفقا لشبكة ايه بي سي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن أمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار، وأضاف أنه سيجري تقديم التمويل إلى المتضررين في مقاطعات همفريز ومونرو وشاركي في ولاية مسيسيبي.

وستخصص المساعدات الفدرالية لإقامة مساكن مؤقتة للضحايا، وفي أعمال التصليح وللحصول على قروض بنسب فائدة مخفضة لتغطية الخسائر بممتلكات لا تشملها عقود تأمين.

وكتب حاكم ولاية مسيسيبي تايت ريفز في تغريدة على تويتر "نشهد مأساة"، متحدثا عن "أضرار هائلة" بعدما ضربت المنطقة عواصف وإعصار عبر مسافة زادت على 150 كيلومترا من غرب الولاية إلى شرقها.

وقالت وكالات الطوارئ في ولاية مسيسيبي أن العواصف تسببت في اصابة عشرات الجرحى ومئات المشردين، مضيفة أنه عثر على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين.

ووفقا للتقرير، انقطع التيار الكهربائي عن اكثر من 4 آلاف و800 من سكان الولاية ، وانقطعت الكهرباء عن 11 ألف منزل وشركة في ولاية ألاباما المجاورة حسب ما أورده موقع إلكتروني متخصص في أخبار انقطاعات الكهرباء في الولايات المتحدة.

واستأنفت فرق البحث والإنقاذ عملها بحثا عن ضحايا محتملين وسط أنقاض المنازل والمباني التجارية والمباني الحكومية.