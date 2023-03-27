اليونان تنهى الاستخدام الإجبارى لأقنعة الوجه فى وسائل النقل العام

أ.ش.أ

أنهت الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، إلزامية ارتداء أقنعة الوجه ضد كوفيد-19 في وسائل النقل العام في البلاد.

وأشارت صحيفة "كاثميريني" اليونانية إلى أن الحكومة أعلنت إنهاء هذا المطلب في 14 مارس الجاري، موضحة أنه سيدخل حيز التنفيذ في 27 مارس.

كانت الحكومة اليونانية قد ألزمت المواطنين بارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام في أبريل 2020، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة اليونانية، أنه في حين أن استخدام الأقنعة في وسائل النقل العام أصبح الآن اختياريا، إلا أنه ما يزال من الضروري ارتداؤها في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل وكذلك يتعين على أولئك الذين يزورون أو يعملون في دور رعاية كبار السن أن يستخدموها.