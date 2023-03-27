اليوم السابع
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اليابان تحث الصين على الإفراج الفورى عن مواطن يابانى محتجز لديها

الإثنين، 27 مارس 2023 09:40 ص
اليابان تحث الصين على الإفراج الفورى عن مواطن يابانى محتجز لديها الشرطة الصينية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حثت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، السلطات الصينية على الإفراج فورا عن مواطن ياباني محتجز في بكين بزعم انتهاك القانون الصيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو - في تصريح للصحفيين نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم - إن اليابان طلبت من السلطات الصينية السماح بزيارة قنصلية للرجل المحتجز، مشددا على أن الحكومة تقدم كل الدعم الممكن، بما في ذلك التواصل مع الأشخاص ذوي الصلة.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الرجل المحتجز في الخمسينات من العمر، ويعمل في شركة أدوية يابانية، فيما لم تقدم الصين بعد تفسيرا كافيا لما أدى إلى احتجاز مسؤول الشركة اليابانية.

 


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