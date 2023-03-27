اليوم السابع
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الوكالة الأمريكية للتنمية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستجيب لطلب سوق العمل

الإثنين، 27 مارس 2023 05:52 م
الوكالة الأمريكية للتنمية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستجيب لطلب سوق العمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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قالت جريجورى نيبلت، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID): تستجيب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلب أصحاب الأعمال واحتياجات سوق العمل، وتلتزم بالمعايير المعترف بها دوليًا - وتوفر فرص العمل على نطاق واسع لآلاف الشباب المصرى، موضحة أن توقيع خمس مذكرات تفاهم تمثل خمس مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، خطوة هائلة إلى الأمام لمواصلة تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، من خلال استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية على مدى السنوات السبع الماضية.

وأوضحت أنه من السهل معرفة سبب حصول منظومة المدارس الفنية فى مصر على احترام الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال على المستوى المحلى والدولى - وأنا متحمسة للغاية لرؤية نجاح هذه المنظومة واستمرارها فى النمو فى المستقبل، كما يتم استغلال هذه الإمكانات ودعم التنمية المستمرة لخلق فرص العمل وريادة الأعمال أمرًا بالغ الأهمية، كما تركز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمكين الشباب وضمان حصولهم على المهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ومواجهة تحديات الأجيال القادمة.

وشددت على أنه تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع قوى عاملة مصر، بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب - بغض النظر عن النوع الاجتماعى أو الخلفية الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب الفنى والمهنى.

وقالت: شركائنا فى الحكومة المصرية تفخر حكومة الولايات المتحدة بشراكتنا القوية عبر قطاع التعليم – انطلاقاً من دعم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وإلى مساعدة مصر فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، من خلال العمل سوياً، نتشارك فى تحقيق ما نؤمن به، متابعة: أن الوصول العادل إلى تعليم عالى الجودة هو أساس النمو الاقتصادى المستدام.

 


التربية والتعليم

الوكالة الأمريكية للتنمية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر



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