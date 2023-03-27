المصالحة الروسى: "النصرة" نفذ 11 اعتداء بمنطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الـ24 ساعة

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن تنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذ 11 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس المركز أوليج جورينوف - حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي"، الأحد- "سجلنا في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال اليوم الماضي 11 عملية قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل تسع عمليات قصف في محافظة حلب وعملية قصف واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية، مضيفا: "لقد أسفر قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بمنطقة كفر بطيخ في محافظة إدلب إلى مقتل عسكري سوري واحد".

وأشار إلى إجلاء 8 لاجئين، بينهم 6 أطفال، كانوا بحاجة إلى العلاج من مخيم الرقبان الواقع في منطقة التنف، التي تحتلها الولايات المتحدة بالقرب من الحدود الأردنية.