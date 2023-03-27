المشدد 15 و5 سنوات وسنة مع الشغل للمتهمين بالشروع فى قتل شاب بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 3 متهمين، الأول بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والمتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بالشروع في قتل شابا بدائرة مركز كفر صقر.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير أحمد ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 111294 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 1428 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمود ع م ع، محبوس، 23 سنة، ميكانيكي ومقيم بدائرة مركز كفر صقر، وكريم ال م ح إ، هارب، 21 سنة، عامل عادي، وأحمد ص م أ، محبوس، 21 سنة، عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 4 سبتمبر الماضي، وبدائرة مركز كفر صقر، قد شرعوا في قتل المجني عليه ع ال، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بسبب خلافات سابقة جراء حادث تصادم.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النيه وعقدوا العزم علي إزهاق روحه فأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة - ماسورة حديد)، وضربه الأول برأسه وبأنحاء متفرقة من جسده والثاني طعنه بمطواة استقرت بصدره فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصداين إزهاق روحه حال تواجد الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لتدخل الأهالي ومداركته بالعلاج.