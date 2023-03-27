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الكنيست الإسرائيلى: المعارضة تفشل فى سحب الثقة من حكومة نتنياهو

الإثنين، 27 مارس 2023 11:31 ص
الكنيست الإسرائيلى: المعارضة تفشل فى سحب الثقة من حكومة نتنياهو الكنيست الإسرائيلى
كتب أحمد جمعة

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أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الاثنين، أنّ أغلبية الائتلاف الحاكم ترفض مقترحا قدمته المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، الاثنين، من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.

وأرجى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحكومة، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه؛ بسبب اعتراضه على التعديلات.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية انضمامها للإضراب العام رفضًا للإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إقرارها.

 

 


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