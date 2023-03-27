"القوى العاملة": جولات في مكاتب العمل بالبحر الأحمر لمتابعة المنظومة الرقمية

كتبت آية دعبس

واصلت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر الجولات الميدانية إلى مكاتب العمل التابعة للمديرية والشركات العاملة داخل المحافظة، وذلك في إطار سعى المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وضمان توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

. شملت الجولة مكتب عمل "مرسي علم " للاطمئنان على سير العمل بالمكاتب الموجودة فيه سواء مكتب التفتيش او مكتب السلامة والصحة المهنية، كما قام بعمل زيارة لاحد الفنادق على أطراف مدينه مرسى علم لتفقد احوال العمالة الموجودة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات التفتيش على المنشىت لمتابعة تنفيذ أحكام القانون من خلال الاجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى إطار الخطط الموضوعة، وفى سبيل التنسيق مع المنشآت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وعلى وجه الخصوص ذوى الهمم

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأثنين، أوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فى تقريره للوزارة، أنه قام بجولة تفقدية لأقسام مكتب عمل مرسى علم، وإطلع على المشكلات التى تواجه تقديم الخدمات للمواطنين، مع الإطمئنان على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة التى أطلقتها الوزارة لتحقيق أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه العاملين فى آدائهم .

وأضاف مدير المديرية:"قامت قيادات المديرية بزيارة ميدانية لأحد الفنادق على أطراف مدينة مرسى علم، إلتقت خلالها ببعض العاملين وجرى الاطمئنان على تطبيق الحد الاغدنى للأجور، كما التقت بالمسئولين بالفندق للإطمئنان على نسبه الإشغال حيث ينعكس ذلك على فرص العمل التى يتم توفيرها داخل المنشآت، وكذلك نسبة العاملين من ذوى الهمم مقارنة بإجمالى العمال داخل الفندق وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك قانون الاشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وكذلك على تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة .