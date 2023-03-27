القوى العاملة: انطلاق مبادرة سلامتك تهمنا بالجيزة لنشر ثقافة الصحة المهنية

كتبت آية دعبس

. أعلنت وزارة القوى العاملة عن انطلاق مبادرة " سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحافظة الجيزة، وذلك داخل إحدى الجامعات، إيمانا من مديرية القوى العاملة بالمحافظة برسالتها ودورها المجتمعى لحماية الثروة الحقيقية فى المجتمع، والقوى البشرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى جميع المديريات بالمحافظات حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لحماية العنصر البشرى والمنشآت فى أن واحد وضمان توفير بيئة عمل آمنة لتحقيق مزيد من الإنتاج

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريرا من محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، أنه تم إستكمال تنفيذ المبادرة على أرض المحافظة في المحال الطبي، تم خلالها شرح مخاطر السلامة والصحة المهنية وكيفية التحكم في مخاطر بيئة العمل وخطط الطواريء والإخلاء، مؤكدا أن صحة وسلامة العامل لا تقدر بثمن،موضحا أن تنفيذ المبادرة ، تحت رعاية وزير القوي العاملة، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة وبمشاوكة الكيميائية أماني إسماعيل مدير الإدارة، ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة 6 أكتوبر، والكيميائية رباب عويس مدير المكتب، والكيميائية راندا أبو الضيف، والمهندسة رشا عبدالحميد، والكيميائية سارة طلعت مفتشين المكتب، وبحضور الكيميائية رجاء حسين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية أن فعاليات "المبادرة" تناولت عدد من للمحاضرات تناولت أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والإصابات، وعلى المنشآت والانتاج، كما تناولت خطة الطواري والإخلاء، بشأن كيفية إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق، وذلك إيماناً بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات.