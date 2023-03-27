اليوم السابع
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العربية: نقابة الأطباء الإسرائيلية تعلن إضرابا كاملا فى النظام الصحى

الإثنين، 27 مارس 2023 09:16 ص
العربية: نقابة الأطباء الإسرائيلية تعلن إضرابا كاملا فى النظام الصحى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

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أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية إضرابا كاملا في النظام الصحي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال "الليلة شاهدنا بعض المشاهد الصعبة للغاية، أتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة وأعضاء الائتلاف بالقول: المشاعر صعبة ومؤلمة. القلق العميق يبتلع الناس. الأمن والاقتصاد، المجتمع - كل شيء مهدد .. أنظار كل شعب إسرائيل يتجه نحوكم".


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