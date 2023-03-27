"الطمع القاتل"..السيد ساب شغله عشان فلوس المستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروي لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الخامسة

يقول السيد حسن، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه تعرض للنصب بعد إقناع المستريح له باستثمار أمواله فى الاستثمار العقارى، مستطرداً: "بعت أرضى وأديت للمستريح 550 ألف جنيه، بعت 60 قيراطا من أرضى، وأعطيت له وقالى مش هنشترط عائد معين عشان ميبقاش ربا، وضحك عليا وخد الفلوس كلها".

وأضاف ضحية المستريح: "أنا عندى عيال بأربيها ومريض فى البيت مش عارف أصرف على عيالى، أنا موظف بمرتب محدود عشان كده قولت استثمر فلوسى يجبلى حاجة أصرف بيها على بيتى، ودلوقتى بقيت لا أرض ولا فلوس".