الصحة: المضادات الحيوية تعالج البكتريا وتوقف نموها

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها وتستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن عدد من الأخطاء الشائعة لاستخدام المضادات الحيوية والذي تؤدي لبكتريا مقاومة للمضادات الحيوية، أشارت الوزارة أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتريا مقاومة للمضادات الحيوية

كما تنصح الوزارة بعدد من النصائح للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومنها:​

​-عدم استعمال المضاد في حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.​

-عدم شراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب. ​

-لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.​

-إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​.