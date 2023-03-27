اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى كرافان بنادى المنتزه بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإثنين، 27 مارس 2023 09:20 م
السيطرة على حريق فى كرافان بنادى المنتزه بالإسماعيلية دون خسائر بشرية جانب من السيطرة على الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق شب فى كرافان داخل نادى المنتزة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، دون خسائر بشرية. 
 
تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى كرافان داخل نادى المنتزه دائرة قسم ثالث الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارتى إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية. 
 
ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

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