السيطرة على حريق اشتعل بغرفة مصعد عقار فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بغرفة مصعد في عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لشقق العقار، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بعقار في المجاورة السادسة بالحي الرابع في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده وتبين أن النيران اشتعلت بغرفة مصعد العقار دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.