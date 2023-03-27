السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة المطرية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل بتهمة تخصيص نشاطه الإجرامى في ترويج مخدر الحشيش على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.