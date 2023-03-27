اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 12:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة المطرية

الإثنين، 27 مارس 2023 11:21 ص
السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة المطرية محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة. 
 
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل بتهمة تخصيص نشاطه الإجرامى في ترويج مخدر الحشيش على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.
 
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

اخبار الحوادث

عقوبة الاتجار فى المخدرات

المطرية

مخدر الحشيش

مخدرات



الموضوعات المتعلقة

حبس المتهم بترويج العقاقير الطبية المخدرة عبر فيس بوك

الأحد، 26 مارس 2023 04:44 م

أمين عام الجامعة العربية ووكيل الأمم المتحدة ووزيرة التضامن يطلقون أول خطة عربية للوقاية من المخدرات.. والقباج: التعاون جاء بناء على اقتراح مصر وتساعد فى ترسيخ المنظور الحقوقى للوقاية والعلاج والرعاية والتأهيل

الأحد، 26 مارس 2023 04:30 م

صندوق مكافحة الإدمان يستعرض أهمية إطلاق أول خطة عربية للوقاية من خطر المخدرات

الأحد، 26 مارس 2023 03:24 م

غادة والى: المخدرات أحد أهم مصادر الموارد للجماعات الإرهابية

الأحد، 26 مارس 2023 02:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة