اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة والعنف مع شخص فى سوهاج

الإثنين، 27 مارس 2023 01:13 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة والعنف مع شخص فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ه.م.س" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا.م"، بأن أطلق صوبه عيار نارى بقصد تخويفه وترويعه وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه وإطلاق صوبه عيار نارى بقصد تخويفه وترويعه بسبب خلافات بينهما كما قام المتهم بإتلاف منزل المجنى عليه بإطلاق النار على المنزل واتلافه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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جنايات سوهاج

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