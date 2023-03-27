الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجةالإثنين، 27 مارس 2023 03:01 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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