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الإثنين، 27 مارس 2023 04:03 م
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الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة

الإثنين، 27 مارس 2023 03:01 م
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.
 
 

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