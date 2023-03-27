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الرئيس السيسي يتابع الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 27 مارس 2023 04:36 م
الرئيس السيسي يتابع الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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العاصمة الادارية الجديدة



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