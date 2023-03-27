الرئيس السيسي يتابع الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس السيسي يتابع الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدةالإثنين، 27 مارس 2023 04:36 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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