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الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية

الإثنين، 27 مارس 2023 10:46 م
الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس.
 
وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:" وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية"

 

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