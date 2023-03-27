الرئيس الإسرائيلي عن تعليق التعديلات القضائية: قرار صحيح

وقال هرتسوغ، عبر حسابه على تويتر، إن "وقف التشريع هو الفعل الصائب ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية"، متابعا أنه "حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية".

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه يجب الدخول في مفاوضات، وبنية حسنة، ومنع الانقسام داخل الشعب، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضاف أنه قرر تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.