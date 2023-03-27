الرئيس الإسرائيلى يطالب نتنياهو بوقف قانون "إصلاح القضاء"

وكالات

طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، اليوم الاثنين، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال "الليلة شاهدنا بعض المشاهد الصعبة للغاية، أتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة وأعضاء الائتلاف بالقول: المشاعر صعبة ومؤلمة. القلق العميق يبتلع الناس. الأمن والاقتصاد، المجتمع - كل شيء مهدد .. أنظار كل شعب إسرائيل يتجه نحوكم".

وأضاف "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف التشريع فورا. أتوجه إلى جميع قادة الأحزاب في الكنيست والائتلاف والمعارضة، إلى وضع مواطني الأمة قبل كل شيء والتصرف بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير".

وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أمس.