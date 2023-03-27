وقال زيلينسكي - في منشور على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية "أجري رحلة عمل إلى منطقة خيرسون بقرية بوساد بوكروفسكي، حيث تضررت المنازل ومنشآت البنية التحتية المدنية".



ولفت إلى أنه تحدث إلى السكان المحليين حول مشاكلهم واحتياجاتهم، كما نشر زيلينسكي لقطات له خلال زيارته للمنطقة.