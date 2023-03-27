الدفع بـ 6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بالخانكة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع فوم بمنطقة أرض الجمعية بدائرة مركز شرطة الخانكة، بنسبة حوالي 50%، على مساحة 1500 متر، كما تم السيطرة على حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، وجارى أعمال السيطرة على الحريق بالكامل.

وكانت شهدت منطقة أرض جمعية النصر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، نشوب حريق هائل بمصنع فوم، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة السيطرة عليها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجري الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة التعامل ما إذا كان هناك مصابون أم لا..