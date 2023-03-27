الداخلية تضبط كمية من المواد المخدرة بقيمة 7 ملايين جنيه

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتي أمن (الشرقية - الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي (مركز شرطة بلقاس- قسم أول العاشر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (4 عناصر إجرامية) حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحوزتهم (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – 3 سلاح أبيض).

مديرية أمن الشرقية

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما (100 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,000,000 سبعة مليون جنيه تقريباً).