اليوم السابع
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الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. التفاصيل

الإثنين، 27 مارس 2023 02:56 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. التفاصيل حملة امنية - أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرتى مركزى شرطة (القنطرة غرب – فايد) بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالى:
 
➢ ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 5 هواتف محمولة).
 
➢ ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) الحال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (عدد 52 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,784,000 جنيه تقريباً.

مخدرات

اخبار مصريه

الاتجار فى المخدرات

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مكافحة المخدرات



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