الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. التفاصيل

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرتى مركزى شرطة (القنطرة غرب – فايد) بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالى:

➢ ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 5 هواتف محمولة).

➢ ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) الحال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (عدد 52 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,784,000 جنيه تقريباً.