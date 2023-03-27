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الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين فى الشيخ زايد والهرم دون إصابات

الإثنين، 27 مارس 2023 01:43 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقتين فى الشيخ زايد والهرم دون إصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المجاورة الأولي بمنطقة الشيخ زايد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشيخ زايد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 
كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 


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اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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