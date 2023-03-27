اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 06:26 م
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الحكومة الإسرائيلية تؤجل إقرار قانون إصلاح القضاء حتى دورة الكنيست المقبلة

الإثنين، 27 مارس 2023 06:14 م
الحكومة الإسرائيلية تؤجل إقرار قانون إصلاح القضاء حتى دورة الكنيست المقبلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

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قررت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
 
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.

 


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