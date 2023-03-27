الجيش السويدى يحظر تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين المحمولة

وكالات

أعلن الجيش السويدي حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين المحمولة، بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة قرارات مماثلة في دول غربية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوماً، يحظر على كلّ الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية استخدام "برمجيات تجارية خبيثة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الإثنين.