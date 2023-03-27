اليوم السابع
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الجيش السويدى يحظر تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين المحمولة

الإثنين، 27 مارس 2023 09:44 م
الجيش السويدى يحظر تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين المحمولة تيك توك
وكالات

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أعلن الجيش السويدي حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على أجهزة العسكريين المحمولة، بسبب مخاوف أمنية بعد سلسلة قرارات مماثلة في دول غربية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوماً، يحظر على كلّ الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية استخدام "برمجيات تجارية خبيثة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الإثنين.


وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إنّ هذا المرسوم يحظر البرمجيات التي تشكّل "مخاطر كبيرة" على أمن الولايات المتّحدة، مشيرة إلى أنّ حكومات أجنبية عدّة تستخدم هذه البرمجيات "لتسهيل القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان".

يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة صينية، إذ تتهم واشنطن الحكومة الصينية باستخدام التطبيق في أغراض التجسس وجمع بيانات مستخدميه خاصة في الولايات المتحدة.

وأصدرت ولايات أمريكية عديدة أوامر حكومية، بحظر التطبيق على كافة الأجهزة الحكومية.

 
 
 

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