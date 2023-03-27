الجيش الأوكرانى: إحباط محاولات روسية لاختراق خط الدفاع شرق البلاد

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أعلن الجيش الأوكراني نجاحه في إحباط محاولات روسية لاختراق خطوط الدفاع في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم التجمع الشرقي للجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي - في تصريح نقلته وكالة أنباء "ْيوكرينفورم" الأوكرانية - "لم نسمح للعدو باختراق نظامنا الدفاعي في أي مكان، ولم نسمح له بتحقيق مكاسب كبيرة في عمليته الهجومية الاستراتيجية".

وأضاف أن "العدو حاول خلال اليومين الماضيين اقتحام مواقع المدافعين الأوكرانيين بالقرب من باخموت 18 مرة، فيما تراوح عدد محاولات الاعتداء في السابق من 35 إلى 50 مرة"، موضحا أن الروس ربما سيلجأون إلى نوع من الحصار والمناورة حول باخموت في المستقبل.

ومن جهتها، قالت قوات حرس الحدود الأوكرانية، في بيان، إنه "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قام حرس الحدود بإحضار 8 طائرات بدون طيار معادية، كانت تقوم بالاستطلاع أو محاولة إلقاء متفجرات على مواقع قواتنا الدفاعية"، مشيرا إلى أنه بعد إسقاط إحدى هذه الطائرات بدون طيار، اكتشف حرس الحدود في منطقة لوهانسك عثر على نظام تم إعداده لإسقاط قنبلة غاز مسيل للدموع من طراز K-51".

وحذر الجيش الأوكراني من أن هذه الذخيرة ترش بمادة يمكن أن تؤثر على الجهاز التنفسي بأعراض، مثل ضيق التنفس والسعال وحساسية الجيوب.

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني قام بزيارة مواقع للقوات الأوكرانية على الجبهة الأمامية في منطقة دونيتسك خلال هذا الأسبوع، حيث قام بتسليم جوائز إلى المدافعين عن مدينة باخموت.