الجزائر: 60 مليار دولار حصيلة الصادرات النفطية خلال العام الماضي

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أعلنت الجزائر أن حصيلة صادراتها النفطية بلغت ٦٠ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠٢٢.

وأوضحت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة والمتخصصة في جميع جوانب الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير النفطي، في حصيلة نشرتها اليوم، أن استثمارات الشركة بلغت حوالي 5.5 مليـار دولار في سنة 2022.

وأضافت أن حجم الإنتاج الأولي بلغ العام الماضي أكثر من ١٨٩ مليون طن مكافئ نفط (مصطلح يستخدم لتلخيص كمية الطاقة التي تعادل كمية الطاقة الموجودة في برميل من النفط الخام) .

وبحسب الإحصائية، سجلت سوناطراك 15 اكتشافا جديدا خلال العام الماضي، من بينها ٣ اكتشافات بالتعاون مع شركائها الأجانب.