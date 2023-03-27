"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر مارس للبقالين

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، مع استمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في المنافذ وطرحها باسعار مخفضة أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، حيث تم افتتاح ما يقرب من 555 فرعا لمعارض " أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية الآن بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.

كما تستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى، وتم توفير سيارات متنقلة منتشرة فى المحافظات المختلفة.