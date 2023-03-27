البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء الأوضاع فى إسرائيل وتدعو إلى "حل وسط"

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الاثنين، إن الولايات المتحدة "لا تزال قلقة إزاء الوضع في إسرائيل، وتحض على التوصل إلى حل وسط".



وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي كان "صريحاً جداً" خلال اتصاله الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى إبداء بايدن "مخاوفه مباشرة".



وشدد كيربي، في إيجاز صحافي، على أن إسرائيل "لا تزال مدعوة لقمة من أجل الديمقراطية".



وشهدت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة تصاعدت بإقالة وزير الدفاع، بسبب مطالبته بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية التي أثارت أزمة منذ الإعلان عنها، وأعقب قرار الإقالة تظاهرات حاشدة وإضرابات أصابت إسرائيل بالشلل.