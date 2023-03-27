البنك الدولي يمنح اليمن 207 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائى

أعلن البنك الدولي في بيان، الاثنين، الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 207 ملايين دولار إلى اليمن بهدف التصدي لمشكلتي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنتين في البلد الفقير الذي يعاني صراعاً مريراً منذ سنوات.



وقال البنك إن التمويل الجديد، المقدم كمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، سيساعد على استدامة المشروع الأصلي الجاري تنفيذه وتوسيع نطاقه.



وأضاف أنه من المتوقع أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي الجديد.



ونقل البيان عن تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قولها "يعكس هذا التمويل الإضافي التزام البنك الدولي الراسخ بالارتقاء بمستوى حياة اليمنيين الذين وقعوا في خضم أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع وانعدام الأمن الغذائي والطوارئ المرتبطة بالمناخ".



وأضافت "نستهدف توفير شريان حياة لمن هم في أشد الحاجة إليه، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود لأبناء الشعب اليمني".