البنك الدولى يوافق على قرض بقيمة 100 مليون دولار لأرمينيا لتعزيز التنمية الخضراء

أ.ش.أ

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض جديد لأرمينيا بقيمة 92.3 مليون يورو (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) لتعزيز مساعي الدولة في عملية التنمية الخضراء الشاملة.

ونقلت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية عن مديرة البنك الدولي في أرمينيا كارولين جيجينات قولها "إن القرض يساعد حكومة جمهورية أرمينيا في تعزيز برنامج التنمية الخضراء من خلال تحسين الإطار التنظيمي للإدارة البيئية والمساعدة في التخفيف من ضغوط تغير المناخ والتكيف معها".

وتابعت "تدعم العملية الإصلاحات الحاسمة لدعم رأس المال البشري في أرمينيا، بما في ذلك اعتماد استراتيجية التعليم وتحسين استهداف المساعدة الاجتماعية.

وللمرة الأولى، تتضمن عملية دعم ميزانية البنك الدولي في أرمينيا أيضا إصلاحات لدعم البلاد في جهودها للتخفيف من الضغوط المتزايدة لتغير المناخ والتكيف معها".