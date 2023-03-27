اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس الخليج عبر "زووم"

الإثنين، 27 مارس 2023 01:54 م
البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس الخليج عبر "زووم" جانب من الاجتماع
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية اليوم الإثنين، من خلال تطبيق "زووم"، الآباء كهنة كنائس الخليج، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.
 
وألقى قداسة البابا كلمة روحية تأمل فيها في مزمور (42) "كما يَشتاقُ الإيَّلُ إلَى جَداوِلِ المياهِ، هكذا تشتاقُ نَفسي إلَيكَ يا اللهُ.. إلخ"، ثم أجاب علىأسئلتهم.
 
واطمأن الآباء المشاركون على صحة قداسته وهنأوه بالعيد العاشر لتجليس قداسته لكونها المرة الأولى التي يلتقونه فيها بعد حلول هذه المناسبة.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس الخليج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة