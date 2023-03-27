"الإسكندرية" تعلن شروط وموعد التقدم بالمشروعات الخضراء الذكية.. التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن فتح باب التقدم، للمشاركة فى مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، وذلك خلال شهرى إبريل ومايو 2023، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية ، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وحول شروط وآليات المشاركة فهى:

1-يتم التقدم للمشاركة فى المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على أن تستوفى المشروعات كافة الشروط.

2-أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة.

3- أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التى مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة واثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.

4- أن يستوفى المشروع الحد الادنى من الاشتراطات وهى أن يتضمن مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (اخضر) وسيتم استبعاد أى مشروع لا يتضمن هذين المكونين.

5-أن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به (سيتم استبعاد المشروعات التى تتقدم فى فئات غير ذات صلة.

6- اقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك (سيتم توفير النموذج على المنصة عند بدء التقديم)

7- فى حالة المشروع الذى يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز.

8- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

9- يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة حيث أن المكافآت لن تصرف لأفراد.

10- تحتفظ ادارة المبادرة بكامل الحق فى تحرى صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.