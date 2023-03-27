الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس.. منها ألم الظهر

كتبت فاطمة خليل

سرطان البنكرياس من أندر أنواع السرطانات التي يصعب اكتشافها في مرحلة مبكرة، والبنكرياس هو عضو يقع خلف الجزء السفلي من المعدة، وقد لا يعاني المرضى من أي أعراض، ومع ذلك ، قد تواجه بعض الأعراض مثل فقدان الشهية أو فقدان الوزن خلال المراحل اللاحقة، في هذا التقرير نتعرف على العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس، بحسب موقع " Health".

يمكن الكشف عن الورم بمساعدة الأشعة المقطعية وبالتالي ، عندما يزور المريض الطبيب المصاب بألم في البنكرياس ، يُطلب إجراء فحص بالأشعة المقطعية بشكل روتيني من أجل تحديد المرض الدقيق.



الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس التي يجب أن تعرفها:

ألم في الظهر من الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس آلام الظهر. في الغالب ، يعاني المريض الذي هو في المرحلة المبكرة من سرطان البنكرياس من آلام الظهر مع تقلصات البنكرياس. على الرغم من أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مختلفة ؛ سرطان البنكرياس هو أكثر الأمراض شيوعًا يصفه الناس بأنه ألم شديد أو ضيق. قد يبدأ الألم في أسفل البطن وينتقل إلى الظهر.

بينما يؤدي الاستلقاء إلى تفاقم الألم ، فإن الجلوس يجعله يختفي يمكن أن يسوء الألم أيضًا بعد الأكل. هذا مزمن ويشعر به كثيرًا في منتصف الظهر، وبالتالي ، من المهم لهذا الشخص أن يستشير الطبيب إذا كان يواجه مثل هذه المشكلة.

اليرقان من الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان البنكرياس اليرقان. يسد سرطان البنكرياس بشكل رئيسي القناة التي تطلق الصفراء في الأمعاء. بهذه الطريقة تتراكم مكونات الصفراء في الدم. لهذا السبب يصاب المريض باليرقان ويتحول لون الوجه والعينين إلى اللون الأصفر.

إلى جانب البول الداكن ، يمكن أن يحدث البراز ذو اللون الفاتح والحكة أيضًا ومن ثم يجب أيضًا فحص البنكرياس. فقدان الشهية قد يكون فقدان الشهية علامة أخرى مهمة لسرطان البنكرياس. يبدأ الناس في فقدان الوزن نتيجة لفقدان الشهية. نتيجة لهذا ، يتغير هيكل الجسم ويبدأ في الضعف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يزيد الإهمال من فرص حدوث مضاعفات.