اشتية يبحث مع بعثة "العمل الدولية" التحديات التي يفرضها الاحتلال

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مع بعثة منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير الإقليمي في المنظمة فرانك هاغمان، أهم التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على واقع العمل والعمال في فلسطين.

ودعا اشتية المنظمة الدولية إلى التركيز على ظروف العمال الفلسطينيين في إسرائيل، في تقريرها السنوي، لا سيما عدم توفر شروط الأمان، وساعات العمل الطويلة، والتعامل على الحواجز، والسمسرة على التصاريح، والضرائب والخصومات من أجورهم، وغيرها.

وطالب اشتية بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين مع الجانب الإسرائيلي، والسعي إلى توفير ظروف عمل لائقة لهم، وكذلك الضغط على إسرائيل لإعادة أموالهم المحتجزة لديها.

وأوضح رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة تتمثل في تعزيز صمود المواطنين، وتعزيز المنتج الوطني، وتوفير فرص عمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.