احذر من مخاطر تناول الطعام المحروق على صحتك

كتبت فاطمة خليل

قد يكون الخبز المحمص أو اللحم المتفحم شيئًا تحب تناوله، ولكن يجب تجنب تناول الطعام المحروق للبقاء بصحة جيدة، لذا في هذا التقرير نتعرف على مخاطر أكل الطعام المحروق على صحتك، بحسب موقع " Health".



هل يجب تجنب تناول الطعام المحروق؟ بمجرد أن نبدأ في الطهي ، نرى الطعام يخضع للتغييرات. لا يصبح أكثر ليونة فحسب ، بل يخضع أيضًا لعدد من التغييرات الكيميائية أثناء الطهي كل هذا يساعد في جعله مناسباً لتناوله. اتضح أن الحرارة تسرع التفاعلات الكيميائية، والتي لها تأثيرات إيجابية وسلبية على الوجبة بالإضافة إلى جعل الطعام أكثر صعوبة في الهضم والتمثيل الغذائي، فإن الإفراط في الطهي يمكن أن يتسبب أيضًا في احتراق الطعام إنها تطلق مركبات مثل الأكريلاميد ليست صحية بالنسبة لنا.

أثناء طرق الطهي ذات درجات الحرارة المرتفعة ، يمكن أن تتكون مادة الأكريلاميد في بعض الأطعمة مثل البطاطس والحبوب والقهوة والخبز.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، فقد ثبت أن هذه المادة تسبب السرطان للحيوانات المعرضة لجرعات عالية جدًا من مادة الأكريلاميد لكن لا يوجد دليل ثابت على تأثير مادة الأكريلاميد من استهلاك الغذاء على السرطان لدى البشر.

الطعام المحروق والأكريلاميد ومع ذلك ، تعتبر مادة الأكريلاميد مصدر قلق على صحة الإنسان من قبل البرنامج الوطني الأمريكي لعلم السموم ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية. على الرغم من وجود فوائد للطهي بالبخار، إلا أنه يمكن تحفيز تكوين مادة الأكريلاميد بعدة طرق طهي تقليدية. وتشمل طرق الطهي مثل الخبز أو الشواء أو القلي أو التحميص. ومع ذلك ، نظرًا لأنهم يستخدمون كميات أقل من الزيت ، فإن طرق الطهي هذه توصف بأنها صحية. على الرغم من عدم وجود أدلة كافية على أن مادة الأكريلاميد يمكن أن تسبب السرطان ، يوصي الخبير بتناول الفواكه الطازجة والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف وتجنب الأطعمة عالية السكر والمالحة والدهنية والمعالجة للبقاء بصحة جيدة. يمكنك تجربة الأطعمة الواقية من السرطان أيضًا.

هناك بعض الأشخاص الذين يحبون تناول الطعام المحروق لأنه يعزز النكهة.

إليك ما يجب فعله عند استخدام طرق طهي عالية الحرارة يمكن أن يكون الطهي في المنزل سهلاً وصحيًا ، لكن احرص دائمًا على مراقبة الوقت الفقد الغذائي يزداد مع وقت الطهي لأن بعض الفيتامينات تكون أكثر حساسية للحرارة.

• أثناء استخدام تقنيات الطهي بالحرارة العالية ، من المهم طهي الطعام فقط حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً وليس بني غامق أو محترق.

• لتسريع الوقت الذي يستغرقه طهي بعض اللحوم والخضروات ، قم بغليها مسبقًا قبل استخدامها.