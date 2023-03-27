اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 12:23 م
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احتجاجات جديدة فى مدريد ضد خفض الرعاية الصحية العامة

الإثنين، 27 مارس 2023 12:02 م
احتجاجات جديدة فى مدريد ضد خفض الرعاية الصحية العامة احتجاجات - أرشيفية
فاطمة شوقى

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خرج الآلاف إلى شوارع مدريد، الأحد، للاحتجاج على خفض الرعاية الصحية العامة، بحسب ما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 150 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع فى العاصمة الإسبانية للاحتجاج على خفض الرعاية الصحية والمطالبة بمزيد من الموارد والتمويل، وكذلك للدفاع عن نظام مدريد الصحى العام والشامل والجيد، ووضع حد لسياسة الخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية  للخدمات.

وأوضحت الصحيفة أن حوالى 30 جمعية ونقابة مثل UGT و CCOO و FACUA نظموا لتلك الاحتجاجات ، وقالت ماريان دياز ، المتحدثة باسم المحتجين "لقد سئمنا من قوائم الانتظار ؛ لقد سئمنا من الأعذار التي قدمتها الحكومة الإقليمية ، إنهم يمولون الصحة العامة بشكل ناقص لتوفير الموارد للصحة الخاصة وهذا ليس هو الحل".

قال مرشح بوديموس لرئاسة مجتمع مدريد ، أليخاندرا جاسينتو ، "لدينا الكثير من الأسباب لمواصلة الدفاع عن الصحة العامة ، مثل 900 ألف شخص في قوائم الانتظار أو أولئك الفتيان والفتيات الذين ليس لديهم طبيب أطفال معين ".

وأدى نقص العاملين إلى عدم قدرة أكثر من 800 ألف شخص في المدينة على تعيين طبيب رعاية أولية في مراكزهم الصحية، حيث أن 10 أطباء يؤدون عمل 15 طبيب.

وقال طبيب في مستشفى دي لا برنسيسا: "التخفيضات التي أُجريت منذ عام 2010 تدمر الصحة العامة، نحن جميعًا في وضع صعب للغاية، والوضع لا يمكن الدفاع عنه".

وكان فى فبراير الماضى، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدريد للاحتجاج على خطط لخفض الرعاية الصحية العامة وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 250 ألفًا، وقال منظمو المسيرة إن نحو مليون شخص تجمعوا في ساحة سيبيليس في وسط المدينة، وهو ما يتجاوز بكثير أعداد الذين انضموا إلى مسيرات ضد برامج التقشف.

 

 


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