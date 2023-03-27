اتحاد طلاب صيدلة كفر الشيخ ينظم حملة "أنا متبرع مصرى".. صور

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، حملة التوعية للتبرع بالدم في مرحلتها الثانية، تحت عنوان "أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم"، وذلك طبقاً لبرتوكول تعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدم بحلول 2030.

وشملت الحملة توعية جميع طبقات المجتمع بأهمية التبرع بالدم، حيث بدأت الحملة بتوعية طلاب جامعة كفر الشيخ، وبعد ذلك قامت بزيارة مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بكفر الشيخ، لتوعية أطفال اليوم باعتبارهم حصاد المستقبل، وكذلك امتدت الحملة إلى توعية قرى محافظة كفر الشيخ مثل قريتي "الشمارقة، وطلمبات"، وذلك لرفع الوعي بأهمية التبرع المستمر لأن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم.

واستمرت الحملة علي مدار 6 أيام، حيث استهدفت توعية أكثر من 2500 شخص، وساهمت في إنقاذ حياة 243 حالة، كما شهدت الحملة إجراء فحوصات على المتبرعين للاطمئنان على سلامتهم.

وقام مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، ببث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتوضيح أهمية التبرع بالدم، ومشاركة قصص المتبرعين الدائمين، وحّث الآخرين على المشاركة في المرحلة الثانية للتبرع بالدم لعام 2023.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكليات الصيدلة يضم أكثر من 5 آلاف طالب وحديثي تخرج متمثل في 34 كلية صيدلة في كل ربوع الجمهورية، بهدف رفع المستوى الصحي، وحل القضايا الصحية والذي يندرج بدوره إلى الاتحاد العالمى لطلاب الصيدلة.



اعضاء الاتحاد المصري لطلاب صيدلة كفر الشيخ



اعضاء الحملة بكلية الصيدلة



التوعية بأهمية التبرع بالدم بالمدارس بكفر الشيخ



بيان اهمية التب رع بالدم



تبرع شباب بالدم



توعية المارة بأهمية التبرع بالدم



توعية طلاب المدارس بالتبرع بالدم



جانب من حملة التبرع بالدم وتوعية المواطنين