إضراب العاملين بمطار بن جوريون فى إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن رئيس لجنة موظفي سلطة المطارات الإسرائيلية بنحاس عيدان أعلن تعليق الرحلات الجوية، وتنظم الإضرابات احتجاجا على الإصلاح القضائي وإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعد أن دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تجميد تشريع الإصلاح القضائي.

وقال عيدان: "من الآن فصاعدًا لا توجد رحلات جوية من تل أبيب"،بالنسبة للرحلات القادمة فلن يُسمح بالهبوط إلا للرحلات الموجودة بالفعل في الأجواء.

ويشار إلى أن هناك إضرابات في الجامعات والمستشفيات والقطاعات الأخرى.