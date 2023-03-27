إصابة 3 مواطنين فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

أصيب 3 مواطنين، فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، اليوم، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة/أسيوط الغربي الصحراوي، في اتجاه الفيوم الجديدة. وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة ثلاثة مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.
وكان أصيب 10 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي الصحراوي، واشتعال النيران فيها، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا من بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، بعد كمين الطيور في اتجاه أسيوط بنحو كيلو، واشتعال النيران فيها، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 10 مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة