إصابة نائب رئيس مدينة العياط فى حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة بعامود إنارة في البدرشين، مما أسفر عن إصابة نائب رئيس مدينة العياط، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بحادث مروري بالطريق السريع في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة بعامود إنارة مما أدى إلى إصابة نائب رئيس مدينة العياط، وتم نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين المركزي، وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.